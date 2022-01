पटना: पटना में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Patna) ने बुधवार को रिकॉर्ड बनाया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में पिछले 24 घंटों में कुल संक्रमितों की संख्या 1015 तक पहुंच (Corona positive cases increasing in Patna) गई है. वहीं, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक और उपाधीक्षक दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं.

एनएमसीएच अधीक्षक और उपाधीक्षक समेत 38 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं. इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जिले में 2283 पहुंच गई है. अब तक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 275 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं. जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है.

अपडेट जारी है...

