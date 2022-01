पटना: नालंदा के बाद जहरीली शराब से सारण में भी कई लोगों की मौत (Many People Died in Saran due to Poisonous Liquor) हो चुकी है. इसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने साफ-साफ कहा है कि जो मौत बिहार में जहरीली शराब के पीने से हो रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) हैं और उनपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए.

'राज्य में सत्ता संरक्षित शराब की तस्करी हो रही है और मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं लगातार गरीब आदमी मर रहा है. चाटुकारों से घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जो हालात बिहार में बने हैं. फौरन सरकार को शराबबंदी कानून को हटाकर बिहार में सरकारी शराब की दुकान खुलवा देनी चाहिए, जिससे जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला रुके.' - प्रतिमा कुमारी, कांग्रेस विधायक

विधायक से जब पूछा गया कि शराबबंदी को लेकर आप लोगों ने भी सदन में शपथ लिया था तो उन्होंने कहा कि डंडे का भय दिखाकर मुख्यमंत्री ने उस समय सदन में शपथ दिलवाया था. आप ही बताइए आदि काल से सुरा की चर्चा होती चली आई है और मुख्यमंत्री शराब बंद करने चले हैं, जो कभी होने वाला नही हैं. ये बात हम लोग शुरू से कहते रहे हैं. आज सच्चाई सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में ही बिहार में 8 हजार शराब की दुकानें खुलवाई और फिर शराबबंदी किया. बिना कुछ सोचे हुए सब कुछ हो रहा है.

प्रतिमा कुमारी ने कहा कि आज शराबबंदी कानून से आम जनता परेशान है. नीतीश कुमार भी किसी का बेटा और पति हैं. वही बताएं जहरीली शराब से किसी के पति की मौत हो रही है तो वो जिंदगी में कैसे गुजर-बसर करेगी. ये बात उन्हें सोचना चाहिए. मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता का भला चाहते हैं तो बिहार में शराबबंदी कानून हटाएं. उन्होंने कहा कि आपने कहीं देखा है कि डायबिटीज अगर लोगों को हो रहा है तो चीनी मिल ही बन्द कर दिया जाए. ठीक वैसे ही कांसेप्ट मुख्यमंत्री का है, जो गलत है.

हम ऐसे शराबबंदी का कभी समर्थन नहीं करेंगे, जिसमें गरीबों की लगातार मौतें हो रही हैं. गरीब महिला बेवा हो रही हैं और सरकार तमाशा देख रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिचार करें और शराबबंदी हटाएं, इसी में बिहार की जनता की भलाई है. गौरतलब है बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. इसके बावजूद लोग अवैध रूप से शराब का सेवन कर रहे हैं.

बाते दें कि हाल के दिनों में नालंदा के बाद सारण में कुल 15 लोगों की जहरीली शराब से मौत (Death in Saran due to Poisonous liquor) हो चुकी है. वहीं आधा दर्जन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

