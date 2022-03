पटना: महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में देशभर में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी कड़ी में राजधानी पटना के कारगिल चौक पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया (Protest of Youth Congress in Patna) और आक्रोश मार्च निकाला. कांग्रेसियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, सरकार से पेट्रोल-डीजल के बढ़ती हुई कीमतों (Petrol Diesel And LPG Price Hike) को वापस लेने और रसोई गैस की कीमत को कम करने की मांग की. युवा कांग्रेस के नेताओं ने सिलेंडर के साथ राजधानी के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया.

महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन: युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल (Youth Congress state president Gunjan Patel) के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों के विरोध में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया. युवा कांग्रेस के नेताओं ने मिट्टी का चूल्हा और गैस सिलेंडर सिर पर उठाकर प्रदर्शन किया. वहीं, मूल्य वृद्धि वापस लो और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन पूरे देश के जिला मुख्यालय में सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर किया जा रहा है. वहीं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मूल्य वृद्धि में कमी नहीं हुई तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.

''यदि यह सरकार तात्कालिक अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों को चुनाव के क्रम में 120 दिनों तक स्थिर रख सकी तो उसे वही नीति बनाए रखनी चाहिए. देश के मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों को राहत देते हुए इन बढ़ी कीमतों को वापस लेना चाहिए. बीजेपी और नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे तो उनका मानना था कि बढ़ती महंगाई देश की जनता पर बहुत बड़ा कुठाराघात है. आज उनकी करनी और पूर्व में उनकी कथनी में घोर विरोधाभास है. हम मांग करते हैं कि मूल्य वृद्धि वापस ली जाए अन्यथा युवा कांग्रेस अपने प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे.''- गुंजन पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस

