पटना: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Congress leader Tariq Anwar on CM Nitish) बीजेपी के भारी दबाव में काम कर रहे हैं. जिस तरह का माहौल बिहार में देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कभी भी बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है. उन्होंने कहा कि राजद के इफ्तार में जाने या बंगला बदलने को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि वर्तमान में नीतीश सरकार भाजपा के दबाव में काम (CM Nitish working under BJP pressure) कर रही है. अब वे इसे लेकर क्या निर्णय लेंगे, वह तो समय ही बताएगा लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम बिहार में देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी और जदयू में खींचतान (Tussle between BJP and JDU) जारी है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द: बिहार में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर पूछे जाने पर तारिक अनवर ने कहा कि प्रभारी ने कुछ लोगों की लिस्ट दी है. बहुत जल्द ही आलाकमान बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकते हैं. वहीं युवा कांग्रेस के प्रस्तावित गांधी दर्शन यात्रा कार्यक्रम पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी. तारिक अनवर ने कहा कि रमजान और गर्मी के चलते कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए टला है. बहुत जल्द गांधी दर्शन यात्रा की शुरुआत बिहार में की जाएगी. हमारा उद्देश्य है कि महात्मा गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचे. महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या किया, वह बिहार की आम जनता जाने, युवा पीढ़ी भी जाने. इसको लेकर कांग्रेस पूरे बिहार में गांधी दर्शन यात्रा करेगी.

बिहार में मजबूत होगी कांग्रेस: हाल ही संपन्न बोचहां विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गयी थी. इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस का संगठन अभी कमजोर है. 35 साल से हम बिहार में गठबंधन की राजनीति करते रहे. राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हैं. इससे कांग्रेस कमजोर हुई है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बहुत जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष जब बन जाएंगे तो संगठन को मजबूत किया जाएगा. उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की कई बैठकें हुई हैं. हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी. फिलहाल हम अकेले दम पर चुनाव भी लड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बिहार में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है कि बहुत जल्द बिहार में पंचायत स्तर तक हमारे कार्यकर्ता होंगे और सभी बूथ पर भी कार्यकर्ता लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बिहार कांग्रेस के लिए जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं था. अगर हम विपक्षी पार्टी के रूप में भी मजबूती से बिहार में रहते तो आज हमारा यह हाल नहीं होता लेकिन अब हम संगठन को मजबूत करने पर जोर देंगे.

