पटना: बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गृह विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक (Review Meeting on Law and Order in Bihar) करेंगे. बैठक मुख्यमंत्री आवास 1 अण्णे मार्ग स्थित लोक संवाद में होगा. बैठक के दौरान जिलावार अपराध की स्थितियों की सीएम समीक्षा करेंगे. पुलिस मुख्यालय के सभी आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे.

ये भी पढ़ें-'CM बनने के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं नीतीश', छेदी पासवान के बयान का लालू ने किया समर्थ

इससे पहले नवंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा की थी. 3 महीने बाद एक बार फिर से सीएम समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं. हाल के दिनों में हुए आपराधिक घटनाएं, शराब और बालू के मामलों की स्थिति का भी सीएम समीक्षा करेंगे.

राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में हाल के दिनों में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है. डकैती और लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही है. साथ ही पुलिस के जिम्मे में शराबबंदी को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेवारी भी है. सीएम के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि बैठक के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है.

ये भी पढ़ेंं- बोले तेजस्वी यादव- बिहार में डबल इंजन नहीं.. TROUBLE इंजन की सरकार



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP