पटना: बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में नए साल में पहली कैबिनेट की बैठक (First Cabinet Meeting in New Year) आज होगी. करीब सुबह साढ़े 11 बजे से मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी.



कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया था और सभी संबंधित विभागों को लेटर भेजा गया था. पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय में ही कैबिनेट की बैठक की थी, जो साल 2021 का अंतिम बैठक थी.

दरअसल, उससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर कैबिनेट की बैठक की थी. इस साल के पहले सप्ताह में नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसको लेकर भी बैठक में कई फैसले लिये जा सकते हैं.

बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही की थी, लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने लेटर जारी किया है. उसके अनुसार बैठक में कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे. वहीं, बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की मीटिंग हुई. जिसमें सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. सरकार द्वारा जारी पाबंदियां 6 जनवरी से 21 तक लागू रहेंगी. साथ ही कोरोना के मद्देनजर सीएम का जनता दरबार कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है.

