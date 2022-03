भागलपुरः बिहार भागलपुर शहर के काजबलीचक इलाके में हुए धमाके की घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख (CM Grief Over Families of dead in Blast) व्यक्त किया है. सीएम ने मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. सीएम ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत जानकारी ली है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायल हुए लोगों की समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि घटना की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए. बता दें कि घटना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और साथ ही सीएम नीतीश से फोन पर इस संबंध में बात भी की है. पीएम ने घटना पर चिंता जताई है.

घटना के संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह के बताया कि धमाका पटाखे की फैक्ट्री में हुआ है. इस विस्फोट से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. मामले की जांच फिलहाल भागलपुर पुलिस और FSL की टीम कर रही है. जरूरत पड़ने पर ATS को भी जांच में शामिल किया जाएगा.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने घटना पर क्या कहा?

संजय सिंह ने कहा कि चूंकि हाल के दिनों में भागलपुर और आसपास के जिलों में बम का सिलसिलेवार मिलना और धमाका होना चिंता का विषय है. इस मामले में अब तक एक बच्चा समेत 12 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है. विस्फोट में कम से कम 11 लोग गंभी रूप से घायल भी हैं.

रेस्क्यू के दौरान पुलिस को मलबे से पांच किलो बारूद, काफी संख्या में लोहे की कीलें मिली है. बता दें कि कुछ दिनों पहले आईबी ने भागलपुर पुलिस को इस तरह के हादसे को लेकर अलर्ट भी किया था, लिहाजा यह हादसा काफी संदिग्ध लग रहा है.

बता दें कि गुरुवार की रात करीब 11 बजे भागलपुर शहर के तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित काजबलीचक में एक मकान में धमाका हुआ. जिसमें कई घर जमींदोज हो गए. विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हिल गया है. पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर एसएसपी को इस धमाके की हर बिंदु पर गहन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

