पटना: बिहार में कोरोना के (Possibility for Third Wave Of Corona) संभावित तीसरे लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन की गति और तेज की गई है. प्रदेश में अबतक 9 करोड़ 15 लाख 6 हजार 334 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें फर्स्ट डोज वालों की संख्या 5,60,75,278 है. जबकि, सेकंड डोज लेने वालों की संख्या 3,40,81056 है. प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में टॉप 5 जिलों की बात करें, तो राजधानी पटना प्रदेश (Patna On Top for Maximum Vaccination)में सर्वाधिक वैक्सीनेशन को लेकर टॉप पर है.

ये भी पढ़ें- पटना में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्‍या, अपराधियों ने दिनदहाड़े गोलियों से भूना

राजधानी पटना में 65,52,023 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. जबकि दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है जहां 45,14,940 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. वहीं, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है जहां 38,27,713 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. चौथे नंबर पर गया जिला है. जहां, 37,49,608 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. जबकि, पांचवें नंबर पर मधुबनी जिला है जहां 36,95,020 वैक्सीनेशन हुए हैं. प्रदेश में वैक्सीनेशन में सबसे निचले स्थान पर शेखपुरा जिला है. जहां अब तक 5,16,954 वैक्सीनेशन ही हुए हैं. जहानाबाद, लखीसराय, अरवल और शिवहर में भी वैक्सीनेशन की गति धीमी है, और इन जिलों में कुल वैक्सीनेशन अभी भी 10 लाख से कम है.



पटना में 65,52,023 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें 36,02,041 लोगों का पहले डोज का वैक्सीनेशन हुआ है, वहीं 29,49,982 दूसरे डोज का वैक्सीनेशन हुआ है. राजधानी पटना में 275 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है. जिसमें 271 सरकारी और 4 प्राइवेट केंद्र है. पटना में सर्वाधिक वैक्सीनेशन वाली केंद्रों की बात करें तो सर्वाधिक वैक्सीनेशन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है. यहां कुल 3,54,997 वैक्सीनेशन हुए हैं.

वहीं, दूसरे नंबर पर होटल पाटलिपुत्र अशोका का सेंटर है. जहां, 2,84,296 वैक्सीनेशन हुए हैं और तीसरे नंबर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज पाटलिपुत्र का वैक्सीनेशन सेंटर है. जहां 1,95,923 वैक्सीनेशन हुए हैं. यह तीनों केंद्र केयर इंडिया (एनजीओ) के माध्यम से संचालित होता है. इन केंद्रों पर 24*7 वैक्सीनेशन की सुविधा है. चौथे और पांचवें नंबर के वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें, तो केंद्रीय विद्यालय दानापुर का वैक्सीनेशन सेंटर चौथे नंबर पर है. जहां, 1,40,177 वैक्सीनेशन हुए हैं. पांचवें नंबर पर बख्तियारपुर पीएचसी का वैक्सीनेशन सेंटर है. जहां 1,21,647 वैक्सीनेशन हुए हैं. इसके अलावा पटना के अन्य सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन की संख्या एक लाख से कम ही है.



ये भी पढ़ें- वैशाली: राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे बाबा हरिहर नाथ मंदिर, 12 से ज्यादा आचार्यों ने कराई विशेष पूजा

पटना एयरपोर्ट पर भी हाल ही में केयर इंडिया को वैक्सीनेशन का जिम्मा मिला है. 24 नवंबर से पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है. 20 दिन में ही इस सेंटर ने कई पीएचसी के अब तक के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. एयरपोर्ट पर सोमवार तक 2,519 वैक्सीनेशन हो गए हैं. जिसमें आश्चर्यजनक यह है कि पहले डोज की संख्या 1886 है और दूसरे डोज की संख्या 633 है.

पटना एयरपोर्ट पर काफी यात्री बिना वैक्सीन लिए आ जा रहे थे, लेकिन जब ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए कोरोना जांच और सभी का वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है. पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन टीम ने काफी ऐसे यात्रियों को पकड़ा जो अब तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिए थे. इनमें से कई को वैक्सीनेट करने में वैक्सीनेशन टीम को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है. बताते चलें कि प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और 1 मई से आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई थी. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की गति है 31 दिसंबर तक प्रदेश में 10 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP