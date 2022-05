पटना: बिहार में एक सीट पर राज्यसभा का उपचुनाव (Bypolls To Rajya Sabha Seats In Bihar) होने जा रहा है. चुनाव आयोग (Election Commission Of India) द्वारा मतदान की घोषणा कर दी गई है. उपचुनाव के लिए 30 मई को मतदान होगा. जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद यानि किंग महेंद्र (King Mahendra) की मौत के बाद यह सीट खाली हुई है.

ये भी पढ़ें : किंग महेन्द्र का निधनः PM मोदी और CM नीतीश को चिट्ठी लिखेंगे पप्पू यादव, जांच की मांग

चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, बिहार से उच्च सदन की एक सीट 27 दिसंबर 2021 को जेडीयू सांसद महेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद खाली हो गई थी. चुनाव आयोग ने कहा कि इस चुनाव के लिए अधिसूचना 12 मई को जारी की जाएगी, नामांकन की अंतिम तिथि 19 मई होगी, 20 मई को इसकी जांच की जाएगी, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 23 मई होगी जबकि मतदान 30 मई को होगा. मतों की गिनती 30 मई को शाम 5 बजे के बाद होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने कहा कि उसके द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों का हर व्यक्ति द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पालन किया जाना चाहिए. चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के मुख्य सचिव को राज्यों के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपचुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का पालन किया जाए.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP