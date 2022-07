पटना: बिहार के राजधानी पटना में दो दिवसीय बुटिक्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी के 28वें संस्करण (28th Edition Of Boutiques Of India Exhibition) का उद्धघाटन होटल मौर्या में किया गया. इस प्रदर्शनी का उद्धघाटन मुख्य अतिथि मीरा देवी अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि बिना गुप्ता, सुषमा साहू, बुटिक्स ऑफ इंडिया के संस्थापक सीईओ संजय अग्रवाल (Sanjay Agarwal CEO Boutiques of India) ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के डिजाइनर ज्वेलरी, कपड़े, घरेलू सजावट उत्पाद, फुटवेयर्स आदि ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

'हम ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी को यहां लेकर आए हैं. कोरोना संक्रमण काल के बाद इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और खास करके सावन का महीना चल रहा है. ऐसे में महिलाएं हरी-भरी सामानों की खरीदारी करती है, उनके लिए बेहद खास मौका है कि एक ही छत के नीचे तरह-तरह के डिजाइनर कपड़े ज्वेलरी की खरीदारी कर सकती हैं.' - संजय अग्रवाल, बुटिक्स ऑफ इंडिया के संस्थापक एवं सीईओ

बुटिक्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का उद्धघाटन : बता दें कि फैशन में स्थानीय पसंद को ध्यान में रखते हुए देश भर से ब्रांडों को चुनते हुए पूरे देश से प्रीमियम ब्रांडों को इस प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया है. बुटिक्स ऑफ इंडिया के इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में विशेष रूप से अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए डिजायनर सामान पेश किया है. जिसमें फैशन, ब्राइडल वियर, होम डेकोर, हैंडलूम, ज्वैलरी, एक्सेसरीज, किड्स वियर के शामिल है. यह प्रदर्शनी सभी ग्राहकों के लिए निःशुल्क प्रवेश के साथ सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा.

'आज पहला दिन है और उम्मीद है कि काफी अच्छा मार्केट होगा. दिन-प्रतिदिन इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का डिमांड बढी है. खास करके लड़कियों और महिलाओं में इसको लेकर के दिलचस्पी है. इसलिए यह उम्मीद है कि लोग यहां पहुंचेंगे खरीदारी करेंगे. सावन का महीना है और ऐसे में महिलाएं सोलह सिंगार भी करती हैं और काफी त्योहार भी आ रहा है तो ऐसे में लोगों को बजट के अनुसार एक ही छत के नीचे तरह-तरह के ज्वेलरी आर्टिफिशियल उपलब्ध हो रहा है. लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे.' - स्नेह लता, दुकान मालिक