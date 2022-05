पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 72 घंटे में निर्णय लेने और मुलाकात करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है. इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आज जातीय जनगणना के नाम पर पैदल यात्रा करने की बात कह रहे हैं, उन्हें बिहार की जनता ने पहले ही पैदल कर (BJP took a dig at Leader of Opposition Tejashwi Yadav) दिया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी हवा-हवाई नेता हैं. वो जातीय जनगणना को समझते ही नहीं हैं.

जातीय जनगणना करवाने में कई त्रुटियां: बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि वर्ष 2011 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें उनकी पार्टी भी शामिल थी. उस समय जातीय जनगणना हुआ और प्रकाशित क्यों नहीं कराया गया. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करवाने में कई त्रुटियां हैं. यही कारण है कि ये असंभव है. प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है. बगैर भेदभाव किये सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों के कल्याण का कार्य लगातार हो रहा है. ये सरकार सबका साथ और सबका विकास नीति पर काम कर रही है.

'जनता मोदी सरकार के कार्यों से खुश है. फिर जाति के आधार पर समाज को बांटना कहां जरूरी है. जब लालू यादव की सरकार थी तो जाति के आधार पर लोगों को सरकारी सहायता मिलती थी. तेजस्वी यादव फिर से वही करना चाहते हैं.' -प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता

जनता को बरगलाना चाहते हैं तेजस्वी: जब उनसे पूछा गया कि बिहार में एनडीए के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि इन मुद्दे पर हम अपने सहयोगी को बातायेंगे कि देश में जातीय जनगणना क्यों असंभव है. केंद्र ने साफ-साफ इसकी त्रुटियों के बारे में बताया है और अपनी असमर्थता भी बताई है. इसके वाबजूद कोई भी दल अगर इस पर कुछ बोलता है तो उचित नहीं है. खासकर तेजस्वी यादव जो धमकी दे रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है. इस मामले पर वो राजनीति कर जनता को बरगलाना चाहते हैं. जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है.

