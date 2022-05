पटना: बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई रेड (CBI raid on Rabri Devi residence) के बाद बिहार में सियासत तेज हो गयी है. विपक्ष जहां इसे बदले की राजनीति करार दे रहा है वहीं बीजेपी का कहना है कि उसका इससे कोई लेना-देना नहीं (BJP on CBI raid in Rabri Devi residence) है. आज राष्ट्रीय जनता दल ने एक पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीबीआई रेड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि उसके बारे में हम क्या कहें, जिसने किया है उससे पूछिए.

रेलवे बोर्ड की शिकायत पर सीबीआई छापा: मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह के बयान आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर रेड किया है. इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई हाथ नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग ऊंची आवाज में इस मामले में बोल रहे हैं, वह समझ लें कि ऊंची आवाज में बोलने से गुनाह छिपता नहीं है.

'भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह का काम नहीं करती है. जिन्होंने रेलवे में बहाली को लेकर घोटाला किया, घपला किया, आज उनके नेता तरह-तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने अगर कोई गड़बड़ी नहीं की है तो फिर डर किस बात का है. सीबीआई अपना काम कर रही है. दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा.'-अरविंद सिंह, बीजेपी प्रवक्ता

गलती नहीं की तो डर क्यों: बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो सीबीआई रेड को लेकर बयानबाजी करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर उन्होंने गड़बड़ी नहीं की है तो फिर इस मामले पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं. अगर वह अपनी जगह ठीक हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए.

राबड़ी आवास में सीबीआई की छापेमारी: बता दें कि शुक्रवार को तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी में पटना स्थित बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास समेत अन्य 17 परिसरों पर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी. यह छापेमारी बिहार के पूर्व सीएम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में जमीन लेकर नौकरी देने से जुड़ा था. सीबीआई ने राबड़ी आवास पर घंटों तक छापेमारी की थी. सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर भारी संख्या में आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक राबड़ी आवास के बाहर जमा हो गये थे. छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम के निकलने के दौरान भी राबड़ी आवास के बाहर भारी हंगामा हुआ था. आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के विरोध में जमकर नारेबाजी की थी.

