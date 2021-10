पटना: बिहार में दो सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव (Bihar By Election) है. चुनाव प्रचार खत्म (Election Campaign Over in Bihar) हो गया है और उसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है. तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सत्तापक्ष द्वारा अधिकारी के सांठ-गांठ से चुनाव में अनियमितता होने की अशंका जताई तो बीजेपी नेताओं ने भी तारापुर से राजद के उम्मीदवार अरुण शाह पर बीजेपी नेताओं का नाम और फोटो पम्पलेट पर छापकर वोट मांगने का आरोप लगाया है.

बीजेपी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है. बीजेपी कार्यालय से एक प्रतिनिधिमंडल आकर चुनाव आयोग से मिला जिसमें मीडिया प्रभारी राकेश सिंह, राजू झा और प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू भी मौजूद थे. चुनाव आयोग से मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शम्भू ने कहा कि- 'राजद के उम्मीदवार जो तारापुर से खड़े हैं वो लगातार बीजेपी नेताओं के फोटो का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं जो कि गलत है. हमलोगों ने इसकी शिकायत की है ऐसे प्रत्याशी की उम्मीदवारी ही रद्द किया जाय.'

उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्य एकता मंच के बैनर तले भाजपा कई कार्यक्रम करवाती है और उसी के नाम पर राजद उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं जो कि सरासर गलत है. बता दें कि 30 अक्टूबर यानी शनिवार को बिहार की दो विधानसभा सीटों (Bihar By Election) पर मतदान होगा. इसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है.

तारापुर और कुशेश्वरस्थान सीट पर होने वाले उपचुनाव में वैसे तो सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी लेकिन लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच दिलचस्प देखी जा रही है. एक तरफ अपनी साख बचाने के लिए जेडीयू ने अपने सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया. वहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुराने तेवर तारापुर जनसभा में देखा गया. इस उपचुनाव में जीत को लेकर सभी दलों के अपने-अपने दावे हैं लेकिन फिलहाल 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव और फिर इसके नतीजे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

