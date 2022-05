पटना : प्रकृति का भी अजब खेल है. एक तरफ बिहार की आधी आबादी सूरज की तपिश से (Heat Wave In Different District Of Bihar) जल रही है. वहीं आधी आबादी हल्की बुंदा-बांदी का मजा ले रही है. सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर के एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है. प्रदेश के बाकी हिस्से शुष्क बने रहेंगे. दिन के तापमान में अगले 24 घंटे तक कोई अधिक परिवर्तन के आसार नहीं दिख रहे हैं. उसके बाद तापमान में थोड़ी कमी देखी जा सकती है.

मौसमी कारकों का बिहार में प्रभाव : मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान मौसमी विश्लेषण (Bihar Weather Update) और उपग्रहीय तस्वीर से ज्ञात होता है कि अभी भी प्रदेश के अधिकांश भागों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है. जिसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसके साथ ही एक उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन बिहार से दक्षिणी तमिलनाडु तक उत्तरी छत्तीसगढ़ विदर्भ तेलंगाना से होकर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर से गुजर रही है. इन मौसमी कारकों के प्रभाव से बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं.

46 डिग्री के पार पहुंचा पारा : बीते 24 घंटे में प्रदेश में गर्मी ने लोगों को काफी झुलसाया है. औरंगाबाद में सीजन का सर्वाधिक गर्म दिन दर्ज किया गया और यहां तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दूसरे नंबर पर डेहरी रहा जहां अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गया में भी तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग और उत्तर पश्चिमी भाग के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा भी दर्ज की गई.



गर्मी में नारियल पानी ज्यादा कारगरः डॉक्टरों की मानें तो इस समय ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाएं तो बेहतर हैं. सबसे ज्यादा फायदेमंद इस गर्मी में नारियल पानी होता है. इससे इंफेक्शन होने का भी खतरा नहीं रहता है. जो लोग ऐसी कार में सफर कर रहे हैं वो गंतव्य स्थान पहुंचने से पहले ही अपना ऐसी बंद कर दें. जिससे कि जहां वह उतरे वहां के तापमान से उनको कोई असर नहीं पड़े. ऐसा नहीं करने से लोगों को इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है, साथ ही ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा बढ़ता है. इसलिए जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है जरूरत है कि लोग इसको लेकर सचेत रहें और धूप में ज्यादा बाहर ना निकलें.

