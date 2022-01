पटना: बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है. राज्य में पिछले में 24 घंटे में (Corona Cases Increase In Bihar) 281 नये पॉजीटिव मरीज मिले हैं. साथ राज्य के 34 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गये हैं. वहीं, सूबे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 749 तक पहुंच (Active Cases Of Corona In Bihar) गई है. संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में लगातार बैठकों का दौर जारी है.

बिहार में सक्रिय मरीजों की संख्या 749 तक पहुंच गयी है. हालांकि राज्य में एक ओमीक्रॉन का एक मामला प्रकाश में आ चुका है. लेकिन दो दिनों में उस मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आ गयी है. राजधानी में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है. पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 405 हो गई है. जिसके बाद गया जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 167 पहुंच गई है.

संक्रमण की रफ्तार क की बात करें तो राजधानी पटना के बाद गया जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है. गया में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 167 पहुंच गई है. आपको बता दें कि एक पखवाड़े पहले तक बिहार के 32 जिले संक्रमण से मुक्त थे लेकिन ताजा रिपोर्ट के बाद 34 जिलों में संक्रमण फैल चुका है.

साल 2022 के पहले दिन की बात करें तो 1 जनवरी शनिवार को राजधानी पटना में ही कोरोना के 136 नए मामले (Corona Cases Found In Patna) सामने आए हैं. जिसमें कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री फॉरेन की है. कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठकें कर रही है और इससे निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है. फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों मैं जितनी तेजी से पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

कोरोना के मामले बढ़ने के कारण पटना हॉटस्पॉट बन गया है. राजधानी में एक्टिव मामलों की संख्या 390 हो गई है. हालांकि, 90 फीसदी मरीज हल्के लक्षण के हैं और घर में होम आइसोलेशन में है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रतिदिन मरीजों के हेल्थ का अपडेट लिया जाता है और चिकित्सकों द्वारा फोन पर जरूरी परामर्श भी दिया जा रहा है.

बता दें कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफी तेज गति से चल रहा है. 2021 खत्म होते-होते प्रदेश में 10 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य भी पार कर लिया गया है. टीकाकरण में प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ मंत्री मंगल पांडे ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है.

