पटनाः बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए जदयू का अभियान शुरू हो चुका है. सोशल मीडिया पर जदयू के नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र से मांग भी कर रहे हैं. लेकिन बीजेपी के नेता (Bihar Can not Get Special Status Said BJP Leaders) इसे नकारते नजर आ रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal on Special Status of Bihar) ने कह दिया है कि सभी राज्यों से ज्यादा राशि मिल रही है. बिहार को केंद्र से सहायता भी मिल रही है. फिर भी मांग करना उचित नहीं है.

'सभी राज्यों से ज्यादा राशि मिल रही है. केंद्र से सहायता भी मिल रही है. 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को 42 प्रतिशत राशि देना शुरू किया. उसके बाद कह भी दिया गया कि किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. बावजूद इसके कोई मांग कर रहा है, तो हम क्या कहें. ऐसे भी बिहार में केंद्रीय सहायता महाराष्ट्र की तुलना में भी ज्यादा मिल रही है. बिहार पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान रहता है.' -संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर गठबंधन में दरार

'बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान है. बिहार को लगातार बड़े-बड़े आर्थिक सहायता के पैकेज मिले हैं. अभी भी 15वें वित्त आयोग की जब अनुशंसा आएगी, तो 24 हजार करोड़ बिहार को दिए जाएंगे. जहां तक केंद्रीय सहायता की बात है, वो बिहार को लगातार मिल रही है. कोई इसको लेकर कुछ भी कहे लेकिन सच्चाई यही है कि अटल जी की सरकार ने ही सबसे पहले बिहार को अलग से आर्थिक सहायता देना शुरू किया था. आज भी वो जारी है. जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, वो जदयू का एजेंडा है. उसपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं. बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है.' -सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री

