पटना: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) पर एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है. बिहार में भाजपा और आरजेडी के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने कहा है कि हम इस कानून का शुरू से विरोध करते हैं और करते रहेंगे. उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल (BJP spokesperson Prem Ranjan Patel) ने कहा की बीजेपी वोट की राजनीति नही करती है. सीएए देश के लिए जरूरी (BJP spokesperson claims CAA necessary for country) है. इससे देश की संस्कृति को बचाना है.

वोट की राजनीति कर रहा विपक्ष: उन्होंने कहा कि जो भारतीय दूसरे देश में प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हे जल्द से जल्द नागरिकता देना है. इससे उनको फायदा होगा. सीएए जरूरी है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है. पता नहीं, विपक्ष विरोध कर क्या दिखा रहा है. विपक्ष इस मामले पर वोट की राजनीति कर रहा है. यह गलत है. उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के लिए जो जरूरी है, वो लागू करना ही है. इसमें एतराज किसको है ये भी जनता देख रही है. ऐसे मुद्दे पर विरोध उचित नहीं है.

'सीएए लागू होगा और उसको लेकर जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनको भी हमलोग अपने विश्वास में लेंगे. उन्हें कानून के बारे में बताएंगे. हमें उम्मीद है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, वो सीएए लागू करने में हमारी मदद करेंगे. यह देश के हित में जरूरी है. उसे लागू करने में बीजेपी अपने पीछे कदम नहीं ले जाएगी.'- प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता

''हम लोगों ने इसका सदन में सीएए का पुरजोर विरोध किया था. लोग सड़क पर भी आए थे और आज जब यह मामला सामने आया है तो जदयू के नेता कुछ से कुछ बयान बाजी कर रहे हैं. लोग समझते हैं कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है और कौन इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है.''- तेजस्वी यादव,नेता प्रतिपक्ष, बिहार

सीएम नीतीश का CAA पर हालिया बयान: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar on CAA) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि, अभी तो कोरोना फिर से बढ़ने लगा है. हमें कोरोना से लोगों की रक्षा करने की ज्यादा चिंता है. लेकिन अगर कोई पॉलिसी की बात होगी तो उसे अलग से देखा जाएगा, पॉलिसी मैटर करता है.

