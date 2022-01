पटना: बिहार में करोना संक्रमण के बढ़ते मामलों (corona infection in bihar) के मद्देनजर अब जेल प्रशासन ने सभी जेलों में बंद कैदियों की अपने परिजनों से सीधी मुलाकात पर रोक (meeting prisoners with relatives in Bihar ) लगा दी है. बिहार सरकार के कारा एवं सुधार सेवा निदेशालय द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी बंदियों की मुलाकात पर रोक लगाई गई है. जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है. वर्तमान में बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) की आशंका बढ़ती जा रही है. पिछले 1 सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है.

जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने सभी जेल अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि जेलों में बंद कैदियों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये. कैदियों से मुलाकात करने आने वालों की तलाशी के दौरान पुलिस कर्मी संक्रमित हो सकते हैं. केदियों के भी संक्रमित होने के खतरा रहता है.

इस वजह से बंदियों के मुलाकात को पुनः तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी तक प्रतिबंधित किया गया है. इसमें किसी भी प्रकार के विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा.

बता दें कि बिहार में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार (CM Nitish Janta Darbar) कार्यक्रम से जुड़े लगभग एक दर्जन लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. 6 फरियादी कोरोना संक्रमित पाए गए थे लेकिन अब जो खबर मिल रही है, उसके अनुसार, होटल मौर्य से खाना बनाने पहुंचे 5 कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात 3 जवान भी संक्रमित पाए गए हैं. ऐसे में कुल 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं.

14 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद जनता दरबार कार्यक्रम हुआ की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए हैं. यही नहीं, नीतीश कुमार के गले में भी खराश देखने को मिली. जनता दरबार के दौरान सीएम नीतीश कई बार गले में खराश की शिकायत की.

