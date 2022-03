पटनाः बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी (बीएपीएडी) की एक बैठक (Awareness Program For Handicapped In Patna) मसौढ़ी अनुमंडल सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (Rights of Persons With Disabilities Act 2016) के तहत दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाएं और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों ने दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया.

दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी आरक्षणः बीएपीएडी के कार्यकारी अध्यक्ष ह्रदय यादव ने कहा कि दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही हैं. ह्रदय यादव ने आगे बताया कि दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. इसके अलावा दिव्यांगों को कई तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर लोगों को जागरूक किया जायेगा.

प्रखंड और जिला स्तर पर योजना का लाभ पाने में दिव्यांगों को होती है परेशानीः कार्यक्रम के दौरान योजनाओं को पाने में दिव्यांगों को प्रखंड और जिला स्तर पर परेशानी के बारे में भी दिव्यांगों ने अपनी बातें रखीं. इस दौरान दिव्यांग को योजनाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने के सही तरीके और परेशानी होने पर कहां और कैसे शिकायत करने के बारे में जानकारी दी गयी. इस दौरान मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, दिव्यांग का प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, अंत्योदय योजना, कौशल विकास एवं रोजगार सहित अन्य योजनाओं के बारे में कार्यक्रम में जानकारी दी गयी.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने कहा सरकार दिव्यांगों के प्रति सजग है. उनके कल्याण के लिए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है. इस बारे में राज्य सरकार के वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है. दिव्यांगों को उनके अधिकार और सुविधाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम की एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने तारीफ की.प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार ने दिव्यांगों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी समस्याएं होगी उनका समाधान किया जाएगा. मौके पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, दिव्यांग के लिए काम करने वाले समूह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे.

