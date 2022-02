पटना: सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्य सचिव (Former Chief Secretary of Bihar) अंजनी कुमार सिंह (Anjani Kumar Singh) बिहार म्यूजियम के महानिदेशक (Director General of Bihar Museum) बनाए गए हैं. कला संस्कृति विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. बिहार म्यूजियम के महानिदेशक के निदेशक के तौर पर अंजनी कुमार सिंह का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा. अंजनी सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है.

बिहार म्यूजियम अंजनी कुमार सिंह की देखरेख में तैयार किया गया है. जून 2018 में जब अंजनी कुमार सिंह मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे, ठीक अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना परामर्शी बना लिया था. बिहार म्यूजियम के महानिदेशक के साथ अंजनी सिंह मुख्यमंत्री के परामर्शी भी बने रहेंगे.

ये भी पढ़ें: RJD के बिग BOSS बनेंगे तेजस्वी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिलेगी पार्टी की बागडोर!

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव रह चुके मनीष वर्मा को सीएम का अतिरिक्त सलाहकार (Manish Verma Became Additional Advisor Of CM) नियुक्त किया गया है. मनीष वर्मा 2000 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं. मनीष वर्मा को बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में अतिरिक्त परामर्शी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई थी. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है.

ये भी पढ़ें: बिहारी दिमाग ने पकड़ा Google की ये बड़ी गलती.. कंपनी ने रिसर्च में किया शामिल, मिलेगा इनाम!

मनीष वर्मा मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी रहे हैं और अवकाश प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना अतिरिक्त परामर्शी नियुक्त किया है. सीएम के अतिरिक्त सलाहकार की नियुक्ति के बाद इनके वेतन-भत्ता-सुविधा एवं सेवा शर्त का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग करेगा. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन ही उनकी नियुक्ति की गई है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP