पटना: राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections 2022) में टिकट को लेकर चल रही उहापोह (Suspense over Rajya Sabha ticket to RCP Singh) की स्थिति के बीच केन्द्रीय इस्पात मंत्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने शनिवार को भी अपने पटना स्थित आवास पर पार्टी के विभिन्न जिलों से आये कार्यकर्ताओं से मुलाकात (Union Minister RCP Singh meets JDU workers in Patna) की और उन्हें संगठन से संबंधित काम करने का मंत्र दिया. उनके मिलने वालों को दिनभर तांता लगा रहा है. आरसीपी सिंह से मिलने वालों जेडीयू के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ अन्य दलों नेता-एमएलए भी पहुंचे थे.

सरकार के कामों का प्रचार करने का आह्वान: इस दौरान आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें सरकार के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया. आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय कार्यक्रम से बिहार के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है. सात निश्चय कार्यक्रम से युवा, महिला व छात्र वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं. इस कार्यक्रम से हर वर्ग में खुशहाली आयी है. सात निश्चय कार्यक्रम की ही देन है कि बिहार में हर घर में बिजली पुहंच गयी. हर घर तक नल का जल पहुंच गया. स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कई मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से लोन मिल रहा है.

लोगों के जीवन स्तर में आया सुधार: उन्होंने कहा कि छात्र को उच्च शिक्षा के लिए अभिभावक पर आश्रित नहीं होना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए कार्य हो रहा है. इस कार्यक्रम के तहत हजारों कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया. इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है. जदयू कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि वे सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पुहंचाने में पुल का काम करें.

बीजेपी विधायक भी मिले: शनिवार को आरसीपी सिंह से मिलनेवालों में भाजपा विधायक मंटू सिंह, प्रदेश महासचिव अरुणा देवी, डॉ. विपीन यादव, अभय कुशवाहा, अनिल झा, मंजीत शंकर, आशीष रंजन सिंह, मनोज कुमार, संजय राम, डॉ. प्रभात चन्द्रा, संतोष महतो, मनोज निषाद, सन्नी पटेल,अमर कुमार सिन्हा, शादाब आलम, मनोरमा ठाकुर, विजय शर्मा, सरफराज राइ्न, अकील अहमद, राजेन्द्र प्रताप साह, ओम सियाराम यादव, मनीष यादव, संजय यादव, सुहेली मेहता, कमलेश पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे.

