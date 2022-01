पटना: पटना एम्स में भर्ती सारण की एक महिला की कोरोना से मौत (A Woman from Saran Died of Corona in Patna AIIMS) हो गई. जबकि 8 लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया. 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती (Many New Corona Positive Patients Admitted in Patna AIIMS) हुए है. 18 नए कोरोना मरीज को आईसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है.

मिली जानकारी के अुनसार पटना एम्स में भर्ती सारण की एक महिला की कोरोना से मौत हो गई. पटना एम्स में मंगलवार को नए मरीजो में 18 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है. जिन्हें, एम्स में भर्ती कराया गया है. एम्स कोरोना नोडल आफिसर डॉ संजीव कुमार के मुताबिक पटना एम्स में मंगलवार को बिहार के सारण जिले के निवासी एक 67 वर्षीय महिला की मौत कोरोना इलाज के दौरान हो गई.

'8 लोगों ने कोरोना को मात दे दिया है. जिन्हें, छुट्टी दे दी गई है. साथ ही 18 नये मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. जिन्हें एम्स, के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है.' - डॉ संजीव कुमार, एम्स कोरोना नोडल आफिसर

वहीं, एम्स में मंगलवार देर शाम तक कुल 50 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था. जिसमें, पटना के 9, भागलपुर, राजस्थान, कोलकाता के मरीज शामिल हैं.

गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बीते 24 घंटे में 5908 कोरोना के मरीज मिले है. अब कुल एक्टिव मरिजों की संख्या बढ़कर 25,051 हो गई है. वहीं अकेले पटना में 2529 संक्रमितों की पहचान हुई है. पटना में मिलने वाले मरीजों में 86 फॉलोअप केस हैं.

