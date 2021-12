पटनाः कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड (Health Department on Alert Regarding Strains Omicron In Bihar) में तैयार है. ओमीक्रोन के खतरे के बीच विदेशों से बिहार आये 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है. इनमें से दो पटना के नागरिक हैं. दोनों दुबई में नौकरी करते हैं, हाल में पटना लौटे हैं. वहीं तीसरा भारत दौरे पर आये मंगोलियाई शिष्टमंडल का एक सुरक्षकर्मी है. इसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच हुआ है. इन सबों का जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल हायर सेंटर भेज दिया गया (New Variant Omicron report awaiting) है. इस रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि तीनों सिर्फ कोरोना है या नए वैरिएंट ओमीक्रोन से भी पीड़ित हैं.

जानकारी के अनुसार, दुबई से पटना लौटने वाले दोनों कोरोना संक्रमित वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे. दोनों लोग फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण ने ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कोरोना से लड़ाई के लिए नया चैलेंज पैदा कर दिया है. जीनोम सिक्वेंसिंग सैंपल की रिपोर्ट हायर सेंटर से आने के बाद बिहार और देश में नये प्रतिबंधों के मानक तय होंगे. अगर रिपोर्ट में नए वैरिएंट ओमीक्रोन की पुष्टि हुई तो कड़े कोविड प्रोटोकॉल लागू किया जायेगा.

ओमीक्रोन के खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जिलों में पहले से बनाये गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं कोविड केयर सेंटर में लगे बेड और उपकरणों की साफ-सफाई कर क्रियाशील करने के आदेश दिए गए हैं. ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जा सके. इसके साथ ही ओमीक्रोन के प्रबंधन को लेकर भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

ज्ञात हो कि विदेशों से भारत लौटने वाले बिहार के प्रवासियों की सूची जिलावार प्रतिदिन भेजी जा रही है. सूची के आधार पर चिह्नित व्यक्तियों से दूरभाष पर संपर्क कर और उनके घर पर स्वास्थ्य कर्मियों को भेजकर RTPCR जांच के सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है. विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आरटीपीसीआर जांच करना सुनिश्चित किया जा रहा है.

विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों की पटना, गया, दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रवासी यात्रियों की जांच की जा रही है. कम से कम पांच प्रतिशत यात्रियों के आरपटीपीसीआर जांच के लिए रैंडम सैंपल संग्रह करने के लिए कहा गया है. जबकि, अधिक से अधिक रैपिड एंटीजन किट से जांच की जाएगी. कोविड जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उस यात्री का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आईजीआईएमएस भेजा जाएगा.

बिहार सरकार ने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करने के साथ ही मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है. इसके अलावे कोविड टीका का दोनों डोज जरुर लेने। जिनका भी सेकेंड डोज का समय हो गया है, वे टीका लेकर पुरस्कार के भागी बनें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच और टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसका परिणाम है कि विभाग निर्धारित समय से पूर्व ही टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने में सफल हो रहा है.

