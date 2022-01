पटना: पूरे देश में मंगलवार को 12 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया (12th National Voters Day) गया. बिहार के कई जिलों में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस दौरान मतदातओं के बीच (Awareness Campaign On National Voters Day In Bihar) जागरूकता अभियान भी चलाया गया है. मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने और निर्भीक, निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प भी लिया है.

ये भी पढ़ें- मसौढ़ी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जागरुकता अभियान, लोकतंत्र को मजबूत करने का लिया गया संकल्प



बता दें कि कैमूर समाहरणालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने लोगों को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शपथ दिलायी है. जहानाबाद समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में अपर समाहर्ता अरविंद मंडल द्वारा दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया है. शिवहर में उप विकास आयुक्त विनोद दुहन सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर शपथ दिलाई है. जमुई जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा संवाद कक्ष में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं.

वहीं, 12 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सारण में एक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया था. जहां पर जिलाधिकारी से लेकर उपस्थित सभी लोगों ने सेल्फी प्वाइंट पर खड़े होकर फोटो भी सेशन करवाया. गया समाहरणालय के सभाकक्ष में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जहां. विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए. दानापुर प्रखण्ड कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान की शपथ दिलाई गई है.

ये भी पढ़ें- बिहार विधान परिषद चुनाव: सीट बंटवारे को लेकर बढ़ी खींचतान, क्या बिखर जाएगा NDA?

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP