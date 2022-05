पटना : अगर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना (Job In Bihar) चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका आने वाला है. बिहार के सरकारी अस्पतालों में 10 हजार नौकरियां (Health Workers Will Appointed In Bihar) मिलने वाली है. इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग (टीएससी) को अपनी अनुशंसा भेज दी है. एक्स-रे तकनीशियन और ओटी असिस्टेंट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

ये भी पढ़ें - Job Alert : रेलवे के 14 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

वित्त विभाग की मिल चुकी है मंजूरी : यहां यह बताना भी जरूरी है कि स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति को लेकर तैयार प्रस्ताव पर पहले ही विधि एवं वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ साथ स्थायी नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की भी मंजूरी ली गयी है. जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे तकनीशियन के 8 हजार से ज्यादा और ओटी असिस्टेंट के 1 हजार से ज्यादा नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है.

2 सप्ताह के अंदर आवेदन होगा आमंत्रित : मिल रही जानकारी के अनुसार, दो सप्ताह के अंदर इन पदों (लगभग 9130) के लिए तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. इसके अलावा फर्मासिस्ट, ईसीजी सहायक, लैब तकनीशियन और ड्रेसर के रिक्त पदों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. यहां भी जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

आवेदन करने के लिए क्या है जरूरी : एक्स-रे तकनीशियन के लिए आवेदन करने वालों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कोर्स में डिप्लोमा पास होना होगा. कहा तो यह भी जा रहा है कि एक्स-रे तकनीशियन की डिग्री और एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, शल्य कक्ष सहायक (ओटी असिस्टेंट) के लिए भी समान योग्यता आवश्यक होगी. केंद्रीय, राज्य सरकार या अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे

कोरोना के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश : राज्य सरकार के तहत निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा. स्थायी नियुक्ति के तहत इन्हें राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में पदस्थापित किया जा सकेगा. बता दें कि 6338 विशेषज्ञ व सामान्य चिकित्सक, 3270 आयुष चिकित्सक, 4671 जीएनएम व 9233 एएनएम (एनएचएम) की नियुक्ति 15 सितंबर 2021 तक करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही अलग-अलग पदों पर लगभग 7 हजार नियुक्तियों की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग शुरू करने का निर्देश दिया गया था. आयुष चिकित्सकों के पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP