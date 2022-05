पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. 10 किलो चरस की पहुंचाई जा रही खेप को पुलिस ने पकड़ (10 kg charas recovered in Danapur) लिया है. बता दें कि राजधानी पटना में गांजा चरस, अफीम, स्मैक का धंधा खूब फल फूल रहा है. पुलिस गश्ती भी कर रही है लेकिन तस्कर कोई न कोई जुगत बनाकर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इस बार भी सुगना मोड़ के पास बिहार पुलिस का रोको टोको अभियान (Roko Toko Campaign of Bihar police) चल रहा था. जैसे पुलिस ने एक युवक को रोका तो तस्कर अपना बैग फेककर फरार हो गया. पुलिस ने जब बैक की तलाशी ली तो उसमें 10 किलो चरस बरमाद हुई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है.

1 करोड़ की चरस बरामद: लाखों की चरस पकड़े जाने पर इलाके के थानाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि गश्ती दल सुगना मोड पर खड़ा था. एक युवक को पीठ पर बैग ले जाते देखा तो रोका और टोका. लेकिन युवक बैग छोड़कर फरार हो गया. गश्ती दल ने जब बैग की तलाश ली तो उसमें से 9 किलो 500 ग्राम चरस का पैकेट निकला. इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है.

'एसडीओपी ऑफिस के पास बाइक वाला गश्ती दल दो राहगीरों को पिट्ठू बैग ले जाते देखा तो उसे रोका. जैसे ही पुलिसकर्मियों ने रुकने को कहा वो बैग फेककर भागने लगे. गश्तीदल ने उनका पीछा भी किया लेकिन वो गली में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. बैग चेक करने पर उसके अंदर से 9.5 किलो चरस बरामद हुआ.'- कामेश्वर प्रसाद सिंह थाना अध्यक्ष, दानापुर

बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद गांजा, चरस, स्मैक की तस्करी में इजाफा हुआ है. नशेड़ी दूसरे और आसानी से मिल जाने वाले नशे के आदी हो चुके हैं. पुलिस लगातार सूखे नशे पर भी नकेल कस रही है. तस्कर पकड़ा जाता तो बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता था. लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार होने में कामयाब रहे. पुलिस मुस्तैदी से ड्यूटी में जुटी हुई है.

