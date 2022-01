नालंदा: बिहार के नालंदा (Crime in Nalanda) में दो गांवों के बच्चों के विवाद में फायरिंग करने का मामला सामने आया है. जिसमें, एक युवक की गर्दन में गोली लग गई. (Youth was Shot in Firing in Nalanda) राजगीर थाना क्षेत्र के कृपा बीघा और धर्मपुर गांव के बीच शुक्रवार की शाम किसी बात को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया गया. गोलीबारी में किराना व्यवसाई के बेटे के गर्दन में गोली लग गई.

'धर्मपुर गांव और कृपा बीघा गांव के बीच कुछ विवाद को लेकर गोलीबारी होने लगी. उसी दौरान एक गोली उनके बेटे के गर्दन में आ लगी और वह जख्मी होकर वहीं, गिर गया. जिसे इलाज कराने के लिए वो सदर अस्पताल लेकर आए.' - श्रवण साव, जख्मी सागर कुमार के पिता

नालंदा में दो गुटों के गोलीबारी में निर्दोष किराना व्यवसाई को लगी गोली

गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए आनन-फानन में परिजनों ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया. जहां से, बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया है. घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर तैनात कर दिए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवक कृपा बीघा गांव निवासी श्रवण साव का 19 वर्षीय पुत्र सागर कुमार बताया जा रहा है. घटना के संबंध में जख्मी के पिता श्रवण साव ने बताया कि वह अपनी किराना दुकान को बंद कर रहे थे. उनका बेटा दुकान के बाहर खड़ा था. इस घटना में करीब 30 राउंड फायरिंग होने की बात पीड़ित के पिता के द्वारा बताई जा रही है.

'दोनों के बीच गोलीबारी हो रही थी. इसी में एक युवक को गोली लगी है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है.' - दीपक कुमार, राजगीर थानाध्यक्ष

