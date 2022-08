नालंदाः बिहार के नालंदा जिले में अपराधियों (Crime In Nalanda) ने गुरुवार की शाम गोली मारकर युवक को गंभीर रूप से घायल (Youth shot in Nalanda ) कर दिया. घटना जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र (Sarmera Police Station of Nalanda) के गौसनगर गांव की है. बदमाशों ने युवक को गोली मार दी. घटना के बाद गांव में भगदड़ मच गई. परिजनों ने आनन-फानन में घायल को नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र लेकर गये थे. प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

"परमानंद का गांव के ही कुछ लोगों से वर्षों से भूमि विवाद चला आ रहा था. हाल ही में वह जेल से जमानत पर रिहा होकर आया था. शाम में अपने घर के पास बैठा था. इसी दौरान दो बाइक से आए 3 बदमाश कहीं का पता पूछने लगे और उस पर फायरिंग कर दी. युवक को एक गोली बांए हाथ में लगी है. इस दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला किया गया था. युवक की स्थिति नाजुक बनी है."-स्थानीय ग्रामीण

बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारीः घायल की पहचान गौसनगर गांव निवासी शिवचरण प्रसाद के 29 वर्षीय पुत्र परमानंद कुमार उर्फ बालाजी के रूप में की गई है. घायल युवक को गोली उसके बाएं हाथ में लगी है. साथ ही अपराधियों से बीच-बचाव करने के दौरान युवक का सिर भी फटा है. युवक की स्थिति नाजुक बनी है. घटना की सूचना मिलने के बाद सरमेरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. वहीं, अपराधी अंधेरे का फायदा उठा कर मौके से फरार हो गये. बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. थानाध्यक्ष विवेक राज ने बताया कि पूर्व के भूमि विवाद में घटना का आरोप परिजन लगा रहे हैं. फिल्हाल पुलिस मामले की जांच और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है.

