नालंदाः बिहार के नालंदा जिले में बराज का निर्माण (Construction of Barrage in Nalanda) अंतिम चरण में है. चंडी प्रखंड के बिशुनपुर में मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ने के लिए बराज (Barrage On Muhaane River and Chiraya river) का निर्माण किया जा रहा है. बराज निर्माण से नालंदा और आसपास के 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो पायेगी. बुधवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा (Water Resources Minister Sanjay Jha) ने चंडी प्रखंड स्थित बिशुनपुर स्थित बैराज का जायजा लिया. मंत्री ने इस दौरान बताया कि बराज निर्माण से इलाके के किसानों को काफी फायदा होगा.

"हरनौत विधान सभा में बराज का निर्माण लगभग पूरा हो गया है. सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बराज का उद्घाटन करेंगे. नदियों को जोड़ने के पीछे जल का उचित प्रबंधन करना है, ताकि कृषि सहित अन्य काम के लिए आसानी से पानी उपलब्ध हो सके. इससे बाढ़-सुखाड़ से निपटने में भी काफी मदद मिलेगी."-सजंय झा, जल संसाधन मंत्री, बिहार

अधिकारियों के साथ लिया जायजाः जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण के बाद बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द इस बराज का उद्घाटन (CM Nitish Kumar Will Inaugurate Barrage) करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि यह बराज किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होगा. बराज मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ने वाली बराज है. इस बराज का निर्माण हो जाने से आसपास के दर्जनों गांव के किसान लाभान्वित होंगे.

