नालंदा: आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन (CM Nitish Kumar Birthday) है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (Union Minister RCP Singh) ने नालंदा स्थित अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में केक काटा और उनकी लंबी आयु की कामना की. साथ ही कहा कि सीएम ने अपने शासनकाल में बिहार का चहुंमुखी विकास किया है.

ये भी पढ़ें: नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिन… 'मुन्ना' से मुख्यमंत्री तक का सफर

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में खनिज संपदा के नाम पर अभी मात्र बालू है. बिहार के कई जिलों में खनिज संपदा की जानकारी मिली है. इन स्थलों का सर्वेक्षण कराकर सरकार उद्योग को बढ़ावा देगी.

आरसीपी सिंह ने बिहार के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट से रोजगार, स्वरोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, यूक्रेन-रूस विवाद पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी घर सुरक्षित वापसी के लिए कई कदम उठा रहे हैं. यूक्रेन में फंसे देशवासियों को सकुशल वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को रवाना किया है.

आपको बताएं कि 1 मार्च 1951 को नालंदा के कल्याण बिगहा गांव में नीतीश कुमार का जन्म (Nitish Kumar Was Born In Kalyan Bigha Village of Nalanda) हुआ था. साल 2000 में जब पहली बार उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी, तब उन्हें महज 7 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ गया था लेकिन 2005 से वे लगातार (बीच के 9 महीने को छोड़कर) राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं. जेपी आंदोलन और मंडल की राजनीति से निकलकर उन्होंने न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है. विकास और कानून-व्यवस्था के बूते वे 'सुशासन बाबू' भी कहे जाते हैं.

ये भी पढ़ें: RCP ने फिर दोहराया- 'JDU के नेता नीतीश बाबू हैं, उसके बाद ही होते हैं मंत्री या अध्यक्ष'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP