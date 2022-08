नालंदा: नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत (Two Pepole Death In Road Accident In Nalanda) हो गई. जबकि 4 लोग जख्मी हो गए. जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है. यह घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के तुंगी हाल्ट के नजदीक की है. जहां दो बाइक के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में दो युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. जबकि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे बैरिकेडिंग से टकरा गई.

ये भी पढ़ें- सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद भड़का परिजनों का आक्रोश, स्कूल स्टाफ को बनाया बंधक, पुलिस पर भी पथराव

नालंदा में सड़क हादसे में 2 की मौत : हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग जख्मी हो गए. जिनमें 3 की हालात नाज़ुक बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद दीपनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया है. दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. मृतक की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव निवासी मोनू कुमार के रूप में की गई है. जबकि दूसरा मृतक अज्ञात है.

सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की हालत नाजुक : जख्मी कार सवार नवादा जिला के पटेल नगर निवासी महेंद्र पंडित और उनका नाती अस्थावां के शेरपुर निवासी 12 वर्षीय प्रेम राज कुमार और गंगा बिगहा निवासी विक्रम कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जख्मी कार सवार ने बताया कि वह नवादा से बेटी और नाती के साथ कार पर सवार होकर अस्थावां जा रहे थे. उसी दौरान तुंगी मोड के समीप दो बाइक आकर उनकी गाड़ी से टकरा गई. थानाध्यक्ष मो. मुश्ताक अहमद ने बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 4 लोग जख्मी है.