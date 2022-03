नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क हादसा (Road Accident In Nalanda) हो गया. चलती गाड़ी पर सेल्फी लेने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भयानक था कि बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत (Three killed In Road Accident In Nalanda) हो गई. वहीं एक अन्य बाइक सवार जख्मी है. हादसा चंडी-बेलछी रोड का है.

ये भी पढे़ं-बांका में तेज रफ्तार कार ने ऑटो में मारी टक्कर, एक महिला की मौत

सेल्फी लेने के दौरान हादसा: घटना के संबंध में बताया जा रह है कि चार युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. चंडी-बेलछी रोड पर जैसे ही बाइक ने रफ्तार पकड़ी, वैसे ही युवकों ने सेल्फी लेने की कोशिश की और अपना मोबाइल निकाला. सेल्फी लेने के दौरान बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस घटना में तीन युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक अन्य घायल हो गया. जिसे इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये भी पढे़ं-मुजफ्फरपुर में बेकाबू सूमो होटल में घुसी.. खाना खा रहे लोगों को रौंदा.. 4 की मौत

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP