नालंदाः बिहार के नालंदा जिले में जमीन कब्जा करने का आरोप (Protest Against Land Grabbing In Nalanda) लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया. लोगों ने पूर्व विधायक पप्पू खां समेत अन्य पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारी डीएम ऑफिस और एसडीओ कार्यालय पहुंचे और जमीन कब्जा करने का आरोप (Protest Against Former MLA Pappu khan) लगाते हुए आवेदन सौंपा. आवेदन में ग्रामीणों ने आरोपियों पर कार्रवाई करने और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की. प्रदर्शन में सोहसराय, नूरसराय, दीपनगर और वेना के ग्रामीण शामिल थे. बिहारशरीफ एसडीओ ने मामले में जांच का आदेश दिया है.

