नालंदाः बिहार के नालंदा जिले में दो अलग-अलग मामलों दो लोगों की मौत (2 Person Died In Nalanda) हो गयी. पहले मामले में नालंदा थाना क्षेत्र के सकरौढा गांव निवासी एक युवक की मौत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में इलाज के दौरान मौत (Nalanda Youth Died During Treatment In Patna) हो गयी. युवक होली के दिन गांव में ही एक विवाद के दौरान घायल हो गया था. गंभीर स्थिति को देखते उसे इलाज के लिए नालंदा से पीएमसीएच रेफर किया गया था. वहीं दूसरी घटना मानपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति का शव मिला है.

होली के दिन क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी मारपीटः नालंदा थाना क्षेत्र के सकरौढा गांव में होली के समय क्रिकेट खेलने को लेकर मामूली बात पर हुए विवाद में कुछ स्थानीय लोगों ने युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था. गंभीर स्थिति में परिवार के लोगों ने पीएमसीएच में भर्ती कराया था. कई दिनों के इलाज के बाद घायल युवक ने पीएमसीएच में दम तोड़ दिया. युवक के शव को घर वापस लाया जा रहा है. वहीं मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

मानपुर थाना क्षेत्र से लापता व्यक्ति का शव मिलाः दूसरा मामला जिले के मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दिन पहले त्यूरी में एक लापता व्यक्ति का शव बरामद किया गया है. मृत व्यक्ति की पहचान गौरैया गांव निवासी अरविंद यादव के रूप में की गयी है. अरविंद यादव के पुत्र धनंजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम से ही वो लापता थे. सुबह अज्ञात शव मिलने की जानकारी पर माैके पर पहुंचा तो वह शव पिताजी का ही था.

