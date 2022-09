नालंदा: बिहार के नालंदा में ठगी करने वाला एक हाईटेक ठग धराया है. गिरफ्तार ठग एलजेपीआर (Leader of LJPR is accused of fraud in Nalanda) का नेता बताया जा रहा है. वह राजगीर में श्रम कार्ड बनाने का झांसा देकर ठगी करता था. उसके पास से स्कैनर, नकली थंब इंप्रेशन, प्लास्टिक का अंगूठा और सेंट्रो कार बरामद किया. उसके पास स्कैनर का सांचा लगाकर नकली थम्ब इंप्रेशन बनाने का उपकरण मिला. आरोपी मार्क्सवादी नगर में शिविर लगाकर श्रमकार्ड बनाने का झांसा दे लोगों से ठगी कर रहा था. तभी उसे गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ेंः नालंदा: ठगी के आरोप में तीन गिरफ्तार, दो मोबाइल और 6 हजार रुपये बरामद

ठग के पास से मिले सैकड़ों प्लास्टिक के अंगूठेः नालंदा के राजगीर थाना पुलिस ने जुगाड़ व तकनीक के माध्यम से हाईटेक तरीके से ठगी करने वाले शातिर ठग को पकड़ा है. ठग को मार्क्सवादी नगर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शातिर आएलजेपी के मुंगेर आईटी सेल का अध्यक्ष अमित कुमार बताया जा रहा है. बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया. शातिर के पास से स्कैनर, 100 से अधिक प्लास्टिक का अंगूठा, 10 पीस गिले पदार्थ से बना सांचा, सेंट्रो कार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास व पुलिस मित्र का पहचान पत्र बरामद हुआ. पुलिस गिरफ्तार शातिर से पूछताछ के आधार पर उसके सहयोगियों की तलाश में जुट गई है.

श्रमकार्ड बनाने का शिविर लगा कर रहा था ठगीः छापेमारी एसपी अशोक मिश्रा के निर्देश पर राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में की गई. शातिर मार्क्सवादी नगर में शिविर लगाकर श्रमकार्ड बनाने का झांसा दे लोगों से ठगी कर रहा था. स्कैनर मशीन में अंगूठा का निशान लगाने के बाद महिलाओं के मोबाइल पर खाता से रुपया निकासी का मैसेज आने लगा. किसी का 8 तो किसी का 10 हजार रुपए निकल गया. उसके बाद संदेह होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार कर लिया. आरएलजेपी के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वह भाग लेने आया था.

ये भी पढ़ेंः नालंदा में OLX पर मोबाइल खरीदने के नाम पर ठगी, पैसा छीन कर बच्चे की कर दी पिटाई