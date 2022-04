नालंदाः बिहार के नालंदा में लूट की योजना बनाते 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Planning of Loot In Nalanda Many Criminals Arrested) है. इस दौरान अपराधियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दीपनगर थाना क्षेत्र (Deepnagar Police Station) के दुमरावां लालबाग मोड़ के पास इन अपराधियों की गिरफ्तारी की. बिहार शरीफ के सदर डीएसपी डॉ शिब्ली नोमानी (Bihar Sharif Sadar DSP Dr Shibli Nomani) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी की जानकारी दी.

गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक इतिहासः सदर डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार होने वालों में बिट्टू कुमार (पिता-दिनेश सिंह, कन्हैया उर्फ आलोक कुमार (पिता-विनय सिंह), मिथुन कुमार (पिता-बिजली पासवान) और ओम प्रकाश (पिता संजीव सिंह) शामिल है. गिरफ्तार सभी लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है. इनमें ज्यादातर लोग पेशेवर अपराधी हैं. इनका जिले के अन्य थाना क्षेत्रों और पड़ोसी जिले में भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.

दुमरावां लालबाग मोड़ से की गयी गिरफ्तारीः डीएसपी डॉ शिब्ली नोमानी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है. डीएसपी ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दुमरावां लालबाग मोड़ के पास कई लोग संदिग्ध स्थिति में जमा हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया.

