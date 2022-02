नालंदाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित कोर्ट परिसर में अपराधियों ने फायरिंग (Firing in Bihar Sharif Court Campus) की है. इस घटना के बाद अधिवक्ताओं के बीच डर का माहौल (Lawyers panic due to firing in court) है. अधिवक्ताओं ने मौके से एक खोखा बरामद किया, जिसे पुलिस को सौंप दिया है.नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों से घटना से संबंधित जानकारी जुटा रही है.

इसे भी पढ़ें- Arwal Crime: मिल से घर लौट रहे व्यवसायी को अपराधियों ने पेट और सीने में मारी 4 गोली

नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव कमलेश कुमार ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं में भय का माहौल है. चूंकि, हमलोग पक्ष-विपक्ष का मामला लड़ते हैं. लेकिन, इस घटना के बाद हमलोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोपहर करीब एक बजे एक अधेड़ उम्र के बदमाश ने अधिवक्ता संघ भवन के पास फायरिंग की. वहीं, उसके बाद सड़क पर जाकर भी उसने एक फायर किया है.

इसे भी पढ़ें- बिहार में स्वर्ण व्यवसायियों से लूटपाट और हत्या की घटना रोकने में सरकार नाकाम: स्वर्णकार संघ

कमलेश कुमार ने बताया कि इसके पहले 8 जून 2021 को अधिवक्ता संघ भवन के पास सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग को लेकर पत्र लिखा गया था. बावजूद अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है. इस घटना के बाद सभी अधिवक्ता डरे-सहमे हैं. उन्होंने तत्काल नालंदा के एसपी से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, जिससे कि अधिवक्ता बिना डरे अपना काम कर सकें.

इस संबंध में बिहार थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP