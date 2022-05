नालंदा: बिहार के नालंदा में मारपीट का वीडियो वायरल (Video of Assault in Nalanda goes Viral) होना अब आम बात हो गई है. अभी नगरनौसा थाना क्षेत्र इलाके में ताड़ी पीने के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी का वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के बाद ही लहेरी थाना क्षेत्र बाजार समिति के पास न्यू नालंदा कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा घर पर चढ़कर मारपीट और कई राउंड गोलीबारी की गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट और जमकर गोलीबारी हुई है. घटना की वजह शादी समारोह में बैंड बाजा बजाने की बात बातई जा रही है. लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग: मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है. जिले में इस तरह की घटनाएं होना अब आम बात हो गई है. आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आते रहती है, लेकिन पुलिस कागजी खानापूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में दबा देती है. जिससे बदमाशों का मनोबल बढ़ जाता है और वो इस तरह की वारदात को बेखौफ होकर अंजाम देते रहते हैं. वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से असामाजिक तत्व वाहनों में तोड़फोड़, मारपीट और उसके बाद कई राउंड गोलियां चला रहे हैं.

मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या: गौरतबल है कि पिछले महीने के 24 अप्रैल को जिले में मामूली विवाद में युवक ने पीट-पीटकर बुज़ुर्ग को मार (Murder In Nalanda) दिया था. घटना के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था. घटना चिढ़ाने की वजह से हुई थी. बताया गया था कि बुजुर्ग को युवक ने चिढ़ा दिया था. जिसके बाद वो गाली देने लगा, जिससे नाराज युवक ने पीट-पीटकर बुज़ुर्ग को अधमरा कर दिया. गंभीर स्थिति में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Man Killed In Minor Dispute In Nalanda) हो गयी थी. मामला जिले के थरथरी थाना क्षेत्र डीह गांव का था.

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

