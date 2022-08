नालंदा: बिहार के नालंदा (Death In Nalanda By Current) में इन दिनों करंट की चपेट में आने से एक बार एक किसान की जान चली गई. ताजा मामला छबीलापुर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव (Udaipur village of Chhabilapur police station) का है. जहां बिजली के पोल में करेंट लगने से एक किसान की मौत हो गई.

खेत में मृत अवस्था में मिला शव: पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि पानी पटाने के लिए सुबह खेत में गया था. जब देर शाम तक जब युवक घर नहीं पहुंचा तो उसकी खोजबीन शुरू की. उसके बाद देखा कि युवक खेत में मृत अवस्था में पड़ा है. जब उसे लोग उठाने गए तो उन्हें भी झटका लगा. जिसके बाद लाइट काटकर इसकी सूचना पुलिस वालों को दी.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल: मृतक की पहचान सोहराय महतो के पुत्र आनंदी प्रसाद के रुप में हुई है. सुबह अपने खेत में पानी पटाने के लिए गया था. उसी दौरान बिजली के पोल में करंट आ गया. जिसकी चपेट में आने से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई. मौत की सूचना जब परिवार वाले को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी थाना को दिया. सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

बिजली विभाग पर आरोप अनदेखी का: घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. परिवार वालों के चित्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया है. ग्रामीण बिजली विभाग पर लुंज पुंज तारों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं. जिसके कारण बार-बार घटना हे रही है.

