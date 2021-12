नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क दुर्घटना (Road Accident in Nalanda) में एक किशोर की मौत (Death of a Teenager in Nalanda) हो गई और उसका एक भाई जख्मी हो गया. मारुति और बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मारुति और मोटरसाइकिल घसीटते हुए बिजली के खंभे में जाकर टकरा गई और दोनों गाड़ियों में आग लग गई.

दरअसल, चण्डी थाना क्षेत्र के माणिक विगहा गांव के नजदीक सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई. उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि दोनों सगे भाई मोटरसाइकिल पर सवार होकर ट्यूशन पढ़ने हरनौत बाजार जा रहे थे.

विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित चार पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. जिससे मौके पर ही गुलरिया बीघा गांव निवासी मदन कुमार के 15 वर्षीय पुत्र जयपाल कुमार की मौत हो गई. उसका सहोदर भाई शिवपूजन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

मृतक मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मारुति और मोटरसाइकिल के बिजली के खंभे में लगने से शॉट शर्किट हो गई. बाइक और कार में आग लग गई. वहीं, आग लगने के पूर्व मौके से कार सवार फरार हो गया.

आसपास के लोगों की मदद से जख्मी को इलाज के लिए क्लिनिक में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

चंडी थाना अध्यक्ष ऋतुराज कुमार ने बताया कि दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है. वहीं, एक अन्य जख्मी है. फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह से जल कर राख हो चुकी थी. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

