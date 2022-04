मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में कांटी प्रखंड (Kanti Block in Muzaffarpur) के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में खाना बनाने के दौरान भीषण अगलगी की घटना घटी है. इस हादसे में एक ही परिवार के कई लोग बुरी तरह झुलस गये. इसमें एक महिला एवं एक बच्चे की मौत (Woman dies in fire in Muzaffarpur) हो गयी जबकि 1 बच्चे समेत 2 लोगों की हालत गंभीर बतायी जाती है. इस दौरान घर में रखा सिलेंडर में विस्फोट हो गया जिसके चलते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया. मृतकाें में रूपी देवी विशाल कुमार (3 वर्ष) बताया जाता है. घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

बताया जाता है कि खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इसके चलते घर में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया. इस घटना में उमाशंकर शाह की पत्नी रूबी देवी और विशाल कुमार की मौत हो गई है. वहीं, तान्या कुमारी (4 वर्ष) और मिंटू कुमार (35 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गये. स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को जिले के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

डॉक्टरों की मानें तो घायलों की स्थिति चिंताजनक है. इस दर्दनाक हादसे से इलाके का माहौल गमगीन हो गया है. एसडीओ पश्चिमी बृजेश कुमार ने कहा कि आग लगने से एक घर के कई लोग घायल हुए हैं. एक महिला और बच्चे की मौत की सूचना है. वहीं, दो लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. कांटी अंचल के सीओ को पूरे मामले की तहकीकात कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. प्रावधान के अनुसार उचित मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया.

