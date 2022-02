मुजफ्फरपुर: बिहार में भ्रष्‍ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई (Action against corrupt officers in Bihar) जारी है. आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार अधिनियम मामले में दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार (The Then Superintendent Engineer Anil Kumar Arrested) को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया. इसकी पुष्टि एसएसपी जयंतकांत ने की. उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका था, पुलिस को सूचना मिली कि वह शहर में आया हुआ है. इसी आधार पर रेड कर उसे दबोच लिया गया.

दरअसल, पिछले साल 21 अगस्त को जिले के फकुली ओपी अंतर्गत एनएच-57 पर पुलिस ने उनकी गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए थे. उक्त रुपए उन्होंने सीट के नीचे छिपा रखे थे. मौके से अधीक्षण अभियंता और चालक सरोज कुमार को हिरासत में लिया गया था. जिसके बाद उनके दरभंगा स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई थी. जहां से 49 लाख कैश और संपत्ति के कागजात मिले थे, जिसके बारे में पूछे जाने पर अनिल कुमार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था. जिसके बाद उन पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था.

इस मामले में ग्रामीण कार्य विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया था. फिलहाल, वो निलंबन अवधि में चल रहे थे. रुपए बरामदगी के समय पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. लेकिन, पूछताछ के बाद पीआर बांड पर छोड़ दिया गया था. जांच में पता चला कि उक्त रुपए उन्होंने अवैध तरीके से अर्जित किए थे. योजना पास करने और विभागीय काम कराने के लिए अवैध रूप से उगाही का पता लगने पर गिरफ्तारी आदेश जारी किया गया था, इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने उसके द्वारा पास की गई योजना पर भी रोक लगा दिया था, साथ ही भुगतान पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया था.

