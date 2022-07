मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों ने स्कूल में नहीं पढ़ाए जाने पर बवाल (Protest Of Students In Muzaffarpur) काट दिया. छोटे-छोटे बच्चों ने पढ़ने के लिए सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया. स्कूल के छात्रों का आरोप है कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, विद्यालय जाते हैं लेकिन हमलोगों को शिक्षा नहीं मिलती है. दरअसल जिले के मीनापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय टेंगरारी (Middle School Tengrari In Muzaffarpur) के सभी छात्र आए दिन अपने शिक्षकों की मनमानी से परेशान होकर सड़क पर उतर गए और बनघड़ा राजेपुर पथ को करीब 2 घंटे से अधिक तक जाम कर प्रदर्शन करते रहे. शिक्षकों से नाराज मासूमों का सड़क पर घंटों प्रदर्शन होता रहा. मौके पर ग्रामीणों के आलवा छात्रों के परिजनों की भीड़ लग गई.

शिक्षा के लिए मासूम बच्चों का प्रदर्शन : घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और बच्चों को यह आश्वासन दिया की संबंधित अधिकारियों से मिलकर स्कूल के बारे में सब कुछ बताएंगे. जिससे यहां के शिक्षकों पर कार्रवाई होगी. आप सभी को पढ़ाया जाएगा तब जाकर बच्चे मान गए और सड़क को सुचारू कर दिया. वहीं इस मामले को लेकर पूछे जाने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि- 'सूचना मिली थी कि इस, तरह की बातें हुई है, इसकी गहनता से जांच कराई जा रही है कि आखिर स्कूल के शिक्षक किस परिस्थिति में इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ कर रहे हैं. जांच के बाद दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

शिक्षकों से नाराज हैं बच्चे : गौरतलब है कि इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर लोग अपने-अपने तरीके से वायरल कर अपना-अपना मन्तव्य लिख रहे हैं और शिक्षा विभाग पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं. हालांकि शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी जांच-पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं. लेकिन क्या बिहार की बदतर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा या इसी तरह आए दिन ऐसी खबरों से शिक्षा विभाग की फजीहत होती रहेगी.