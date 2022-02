मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड (Aurai Block of Muzaffarpur) के धररवा गांव में बीती रात एक घर में आग लग गयी. इस घटना के एक व्यक्ति (One person burnt to death in Muzaffarpur) और 1 मवेशी की जलने से मौत हो गयी. मृतक का नाम 48 वर्षीय राजकिशोर साह उर्फ मुखिया टायरवाला (48) बताया जाता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक राजकिशोर ने मवेशी को मच्छरों से बचाने के घर में अलाव जलाया था. इसी अलाव से बीती रात अचानक आग लग गई और यह हादसा हो गया.

ग्रामीणों के अनुसार आग के बाद आवाज सुनकर गृह स्वामी मवेशी को निकालने वहां गया. एक बैल खोलकर बाहर ले आया. दूसरा बैल निकालते समय घर जलकर राजकिशोर के शरीर पर गिर गया. घर के ऊपर प्लास्टिक का तिरपाल रहने के कारण आग तेजी से फैली जिससे वह बुरी तरह जल गया. एक बैल भी झुलस कर बाहर निकला. एक मवेशी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस बीच ग्रामीणों ने राजकिशोर को आग की लपटों से बाहर निकाला. उसे एसकेएमसीएच ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

