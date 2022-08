मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक छात्रा से छेड़खानी (Molesting With Girl Student In Muzaffarpur) हुई है. दरअसल जिले की एक स्टूडेंट से छेड़खानी का मामला सामने आया है. छात्रा ने जब इसकी शिकायत अपने पिता से की तो वे आरोपी युवक से पूछने गए, जिसके बाद वह आगबबूला हो गया और कुछ ही देर बाद अपने 10 दोस्तों के साथ छात्रा के घर पर धावा बोल दिया. और पीड़िता के पिता और भाई की जमकर पिटाई कर दी. छात्रा और उसकी बहन से भी छेड़खानी और मारपीट की. घटना के बाद पीड़िता और उसके पिता नगर थाना पहुंचे और उन्होंने पूर्व मेयर वर्षा सिंह (Former Mayor Varsha Singh In Muzaffarpur) के बेटे प्रत्यक्ष उर्फ गोलटू और उसके साथियों को आरोपी बनाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

'आरोपित हमेशा उसके घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, मैं कॉलेज जाती हूं या मार्केट जाती हूं तो मेरा पीछा करता है. भद्दे-भद्दे कमेंट पास करता है. पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा ही चल रहा था. शुरू में तो इग्नोर कर देती थी, लेकिन इससे आरोपित की हिम्मत बढ़ने लगी, घर से निकलना दुश्वार होने लगा था. रास्ते में उसने कई बार छेड़खानी भी करने की कोशिश की. जब बॉलकाेनी में खड़ा हाेती हूं ताे वह अपने दाेस्ताें के साथ गली में खड़ा हाेकर उसके ऊपर कमेंट करता है. तंग आकर अपने पिता से इसकी शिकायत की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि घर मे घुसकर उसने मारपीट की.' - पीड़ित छात्रा

'आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है, पीड़ित गृहस्वामी ने कहा कि सोमवार की सुबह छह बजे पूर्व मेयर के बेटे गोल्टू और उसके 10 साथी अचानक उनके घर में घुस गए, गाली देते हुए मारपीट करने लगे. इस दौरान आरोपितों ने गृहस्वामी की दोनों बेटियों के साथ छेड़खानी की. मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने थाना में लिखित शिकायत दी है.' - अनिल कुमार, मुजफ्फरपुर नगर थानाध्यक्ष