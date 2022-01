मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में अपसी विवाद में एक अधेड़ की मौत (A Man Died in a Dispute in Muzaffarpur) हो गई. कुढ़नी थाना क्षेत्र के केरमा गांव में आपसी रंजिश में दो गुटों में मारपीट (Fight Between Two Groups in Kerma Village in Muzaffarpur) में गांव के ही नुनू राय नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

गंभीर रूप से घायल अधेड़ को इलाज के लिए लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया. जहां, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत के बाद उग्र परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर केरमा चौक पर डेड बॉडी रखकर सड़क जाम कर दिया. उग्र परिजन आगजनी कर गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझा-बुझाकर शांत कराया और सड़क से जाम हटाया.

'मारपीट की घटना हुई थी जिसमें सूचना मिली है कि एक घायल ट्रैक्टर चालक है. जिसकी, मृत्यु इलाज के दौरान हुई है. परिजनों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क जाम करने की भी जानकारी मिली है. जिसके बाद, पुलिस की टीम को भेजा गया है. पुलिस कार्रवाई में जुटी है. जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा.' - अभिषेक आनंद, डीएसपी पश्चिमी

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

