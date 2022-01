मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार (Increase Corona Cases in Muzaffarpur) इजाफा हो रहा है. कई डॉक्टर सहित 270 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तीन गुना बढ़ गई है. जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.

ये भी पढ़ें- PM Security Breach: RJD ने लालू का वीडियो ट्वीट कर कसा तंज, तो बोली BJP - 'चारा खाने वालों को है किसानों की चिंता'

मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण ने कई डॉक्टर सहित 100 से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है. अभी सरकारी आंकड़ों की मानें तो ढाई सौ से अधिक लोग जिले में कोरोना संक्रमित हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 1 सप्ताह के अंदर एक केस से अचानक 270 केस हो गया. वहीं, अगर सीएस की मानें तो जिले में चार डॉक्टर और डीएसपी समेत 123 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.

देखें रिपोर्ट.

मंगलवार को मिले संक्रमितों की संख्या 48 थी. अब मुजफ्फरपुर में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 270 हो गयी है. इसमें एसकेएमसीएच में आठ, सदर अस्पताल में 20, जंक्शन पर 26, बीएसएपी में 35, मोतीपुर में पांच सहित अन्य जगहों पर जांच में कोरोना संक्रमित मिले है. उधर, एसकेएमसीएच में मंगलवार को आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए 1400 सैंपलों में से 18 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

गौरतलब है कि नए साल में बिहार में कोरोना विस्फोटक (Corona Blast In Bihar) हो गया है. नए मामलों की संख्या 7.5 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है. 31 दिसंबर को प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 488 थी और प्रदेश में नए मामले 158 आए थे. 5 जनवरी को पूरे सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3697 हो गई है. प्रदेश में 5 जनवरी को नए मामलों की संख्या 1659 है. राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित (Most Active Patient In Patna) मिले हैं.

ये भी पढ़ें- जाति.. साथी और राजनीति, बिहार में शुरू हुई 'ऑफर' POLITICS.. 'चक्रव्यूह' में BJP

ये भी पढ़ें- पटना : कृषि मंत्री और खनन मंत्री भी हुए कोरोना पॉजिटिव

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP