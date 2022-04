मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर छात्रा का यौन शोषण (Crime in Muzaffarpur) करने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़िता स्नातक की छात्रा मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है. यहां पर वह किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती है. आरोप है कि मनियारी के शिवम ने पहले प्रेम जाल में फंसाया. उसके बाद शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण (Girl Student Sexually abused in Muzaffarpur) किया. पीड़िता जब उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाया तो अब वह 10 लाख रुपये दहेज मांग रहा (Dowry demand of Rs 10 lakh for marriage) है. पुलिस वालों ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी. दो दिन तक वह थाने का चक्कर लगाती रही लेकिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई.

ये भी पढ़ें: दादा' ने किया नाबालिग का यौन शोषण, गर्भवती होने पर बुलाई पंचायत, दो लाख लगी आबरू की कीमत

बताया जाता है कि पीड़िता ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया तो पटना में रजिस्ट्रार के यहां जाकर आवेदन भी दिया. 12 अप्रैल को तारीख थी. इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड उसके घर पहुंचा और कहा कि अगर शादी करनी है तो 10 लाख रुपए दहेज के तौर देने होंगे. जब पीड़ित ने हाथ-पैर जोड़े तो वह गाली गलौज करने लगा और धमकी देते हुए वहां से चला गया. इसके बाद छात्रा उसके घर गई, वहां परिजनों से गुहार लगाई. आरोप है कि युवक के परिजनों उसे एक कमरे में ले जाकर पिटाई कर दी. उसे आग लगाकर जला देने और गायब करने की धमकी दी गयी. वह किसी तरह वहां से निकली.

पुलिस ने नहीं सुनी गुहार: युवती का कहना है कि जब उसे कोई रास्ता दिखा तो वह वह अपनी मां के साथ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची लेकिन पुलिस वालों ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी. उसे वहां से चलता कर दिया. पीड़िता दो दिनों तक थाने का चक्कर काटती रही पर कोई सुनवाई नहीं हैं. इसके बाद वह एसएसपी से मिलने पहुंचीं और आवेदन दते हुए न्याय की गुहार लगाई है. एसएसपी ने थाने को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध.. गर्भवती हुई प्रेमिका तो पता चला.. प्रेमी है 4 बच्चों का बाप

कोचिंग में हुई थी मुलाकात: छात्रा ने बताया कि वह कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जाती थी. इसी दौरान उसकी पहचान शिवम से हुई. दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे-धीरे प्यार हो गया. शिवम उसके घर भी आने-जाने लगा था. इस रिश्ते के बारे में छात्रा की मां को भी पता था. लड़की ने शादी की बात भी अपनी मां को बताई थी. इस बीच शिवम ने शादी करने की झूठी कसम खाकर संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन वह तैयार नहीं हुई.

पटना घुमाने के बहाने जबरन बनाया संबंध: उसके बाद वह उसे घुमाने के लिए पटना ले गया और वहीं पर एक होटल में उसके साथ जबरन संबंध बनाया. उसके बाद कहा कि वह उससे शादी करेगा. छात्रा उसके झांसे में आ गई और यह सिलसलिा करीब एक साल तक चलता रहा. जब शादी करने की बारी आई तो उसने दहेज में 10 लाख की मांग कर डाली. अब पीड़िता दर-दर भटकने को मजबूर है.

ये भी पढ़ें: 60 साल का बुजुर्ग नाबालिग से करता रहा रेप, जब गर्भवती हुई.. तो पंचायत ने आबरू की कीमत लगा दी 2 लाख

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP