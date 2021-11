मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदान केंद्र पर झड़प (Clashes at polling booth in Muzaffarpur) की खबर है. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के 9वें चरण का मतदान (9th phase polling) में मुजफ्फरपुर जिले का पारू प्रखंड क्षेत्र (Paru block of Muzaffarpur) के विभिन्न इलाकों में किया जा रहा है. मतदान के दौरान चक्की सुहागपुर पंचायत के बूथ संख्या 166 पर स्थानीय लोग और पुलिस के बीच झड़प हो गई.

लोगों का आरोप है कि मतदाताओं की लंबी कतार लगने के बावजूद मतदान केंद्र पर उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन भगाया जा रहा है और मतदान करने से रोका जा रहा है. यह कहा जा रहा है कि 3 बजे तक ही मतदान का समय था, अब समय समाप्त हो गया है. लेकिन, जो लोग लंबी लाइन में लगे थे उनका कहना है कि 2 बजे से ही लाइन में लगे हैं, लेकिन यह कहकर मतदान से रोका गया है कि अब समय समाप्त हो गया, किसी को मतदान करने नहीं दिया जाएगा.

फिलहाल, मौके पर स्थिति तनावपूर्ण है और लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है, लोगों का कहना है कि जितने लोग लाइन में थे, उन्हें मतदान कराया जाए. सूचना के बाद घटनास्थल के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले का यह ऐसा पंचायत है जहां जाने के लिए छपरा होकर जाना पड़ता है. वहीं, आक्रोशित लोगों को समझाने के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा आर्म्स दिखाकर भी भयभीत किया गया कि लोग शांत हो जाए, लेकिन स्थानीय लोग काफी उग्र होल गए और मानने को तैयार नहीं है

बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण का आज मतदान हो रहा है. बिहार के 35 जिलों के 53 प्रखंड (53 Blocks of 35 Districts) में मतदान किया जा रहा है. इस बार मतदान केंद्रों में नई टेक्नोलॉजी (New technology in polling stations) बायोमीट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है. इस तकनीक के सहारे दोबारा वोटिंग करने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी. नौवें चरण में विभिन्न पदों पर 97 हजार 878 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

