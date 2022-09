मुजफ्फरपुरः राजद के मुख्य प्रवक्ता (RJD chief spokesperson Bhai birendra) भाई बीरेंद्र रविवार काे मुजफ्फरपुर पहुंचे. जहां जिला अतिथि गृह में जिले के राजद विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बैठक की. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्हाेंने देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगार का ठीकरा केंद्र सरकार पर मढ़ा. राजद प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए सरकार ने महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है ( Bhai birendra made serious allegations against BJP).

इसे भी पढ़ेंः मोतिहारी पहुंचे भाई बीरेंद्र बोले- 'BJP नेता गाय के बदले कुत्ता पालते हैं और खुद बीफ खाते हैं'

पूरे देश से बीजेपी की सरकार जानी तयः उन्हाेंने कहा कि हमारी सरकार आई तो इसे दूर कर देंगे. लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया. युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं. लेकिन सरकार को इस से कोई मतलब नहीं. राजद प्रवक्ता ने कहा कि इसी बिहार की धरती से महात्मा गांधी ने अंग्रेजो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी. उस समय बीजेपी वाले जनसंघ कहे जाते थे जो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे.

मुखबिरी कर हिंदुस्तानियों को फांसी पर चढ़वाते थे. इसलिए शुरू से अंग्रेजों के साथ रहकर इनको फूट डालो राज करो की नीति आती है. कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है. आने वाले समय में बिहार से शुरुआत हुई है और पूरे देश से बीजेपी की सरकार जानी तय है. साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के सरकार और नेताओं को जमकर सुनाया.

"एनडीए सरकार ने महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है. हमारी सरकार आई तो इसे दूर कर देंगे. लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया. युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं. लेकिन सरकार को इस से कोई मतलब नहीं". -भाई बीरेंद्र, राजद प्रवक्ता

बीजेपी की सरकार चली गई है इसलिए बेचैनी बढ़ी हैः एक राजद नेता पुत्र द्वारा पटना में डीएसपी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ थाना में बदतमीजी मामले को लेकर पत्रकारों के सवाल पर राजद प्रवक्ता भाई बीरेंद्र ने बचते हुए सिर्फ यह कहा कि यह बीजेपी का प्रलाप है सरकार चली गई है इसलिए बेचैनी बढ़ी है हमारी सरकार क्राइम और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है संकल्पित सरकार है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

इसे भी पढ़ेंः मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक पर BJP का तंज- 'अपराधी कर रहे क्राइम.. पुलिस प्रशासन मौन'

बता दें कि पटना में शुक्रवार की रात आरजेडी के पूर्व एमएलसी और उनके बेटे ने थाने में जमकर (Former MLC and his son threaten police in Patna) दबंगई दिखाई. पीरबहोर थाना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे वार्ड संख्या 40 के वार्ड पार्षद असफर अहमद ने डीएसपी सहित पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया. दोनों पुलिस पर हमला करने के चिह्नित आरोपी को छुड़ाने पहुंचे थे.